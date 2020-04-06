«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева

Переодеваться — вчерашний день: Караулова показала новый флешмоб с мужскими ногами

Певица продемонстрировала челлендж из TikTok.

Переодеваться — вчерашний день: Караулова показала новый флешмоб с мужскими ногами
Юлианна Караулова задает новые тренды. Фото: Global Look Press

31-летняя певица Юлианна Караулова заявила в Instagram, что флешмоб с обменом одежды — это уже вчерашний день. Артистка сняла его на видео задолго до того, как эта интернет-забава стала мейнстримом. А сейчас звезда готова предложить новое веселье.

В свежем ролике она снялась со своим возлюбленным Андреем Черным: под английскую песню про длинные ноги певица лежит на полу и болтает над головой нижними конечностями, только не своими, а мужскими. При этом певице нужно отыгрывать только лицом, а вот ее партнеру приходится показывать ногами замысловатую хореографию.

Караулова объявила конкурс  на лучший комментарий к этому видео. «Юлька выбирает, в какой день побрить ноги», «Когда вспомнила, что надо бы сходить на педикюр», «Когда наступил карантин, и закрылись все салоны» — такие варианты оставляют подписчики Юлианны.

Что ж, ждем, кто из российских знаменитостей сможет повторить подобный трюк.

Тэги

InstagramTikTokногифлешмобчелленджЮлианна Караулова
Loading...