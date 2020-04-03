Танец терминатора: Евгений и Саша Плющенко нарядились в накладные мускулы

Известный фигурист Евгений Плющенко и его 7-летний сын Александр (он же Гном Гномыч) повторили популярный в соцсетях трюк с неожиданным переодеванием. На видео, которое выложила в Сеть мать звездного семейства Яна Рудсковская, отец поменялся с наследником костюмом, имитирующим накаченные мускулы. Вначале Евгений танцевал в образе «терминатора», а затем свою вариацию показал юный Саша.

Учитывая, что Плющенко нередко использовал этот наряд в своем показательном номере на различных чемпионатах, передачу костюма можно расценить, как передачу спортивной эстафеты между отцом и сыном. Евгению-то уже 37 лет, зато у него есть талантливый наследник, которого известный чемпион готовит к будущим пьедесталам. Тренировки у Гном Гномыча достаточно жесткие, но хотя бы иногда мальчик может позволить себе просто подурачиться с папой, как на этом ролике.

Добавим, что недавно в том же флешмобе поучаствовала популярная модель Лена Перминова. Она передала 5-летней дочери Арине свой роковой образ, а сама надела ее бант и юбочку.