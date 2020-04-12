Партнер Иваковой по «Танцам со звездами» натянул на себя ее платье

Вечером 12 апреля в эфир вышел новый выпуск телепроекта «Танцы со звездами». 33-летняя телеведущая Мария Ивакова, которая участвует в этом шоу в паре с чемпионом Москвы по латиноамериканским танцам Евгением Папунаишвили, попросила своих подписчиков в Instagram поддержать ее дуэт в голосовании. А для того, чтобы отдача поклонников была ощутимее, звезды записали видео в формате популярного челленджа с обменом одежды.

На ролике Мария и Евгений предстали в нарядам, в которых они танцевали в новом выпуске: она — в черном вечернем платье, он — в строгом костюме. От этого было еще веселее, когда они поменялись местами, и высокий Папунаишвили примерил наряд партнерши.

В комментариях поклонники восхищаются танцем, который пара показал на проекте. К сожалению, в том же выпуске стало известно, что другой звездный дуэт сошел с дистанции. Елена Летучая и Влад Квартин не смогут продолжать участвовать из-за травмы, полученной телеведущей на репетиции, — она сломала ребро.