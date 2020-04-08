«Семь нарядов сменила»: Рудковская показала, как проходят ее дни с мужем на карантине

Яна Рудковская дольше многих своих коллег находится в самоизоляции. После поездки в Париж она две недели была на карантине. Продюсер успела лишь пару раз посетить офис, как ей снова пришлось самоизолироваться. Светская львица находит, чем себя развлечь даже в четырех стенах. Она хвастается своим гардеробом, занимается спортом, демонстрирует изысканные завтраки и снимает забавные ролики с мужем Евгением Плющенко.

больше по теме Яна Рудковская в плюшевой толстовке и джоггерах отметилась с питомцем на лужайке Светская львица призналась, что ее особняк охраняют пять крупных собак.

Похоже, что Яне понравилось показывать свою жизнь. На днях она поменялась одеждой с супругом, а теперь решила показать, как проходят ее дни на карантине. На кадрах светская львица сначала лежит в леопардовой пижаме и листает журнал, потом ходит по комнате с гантелями.

К среде она якобы уже сидит в телефоне, а потом помогает сыну с учебой. Все это время Плющенко сидит и играет в приставку. К воскресенью терпение блондинки лопается. Она в шелковых мини-шортах пылесосит, но ее не замечают, тогда она пытается загородить мужу обзор.

«Шла пятая неделя карантина у меня и третья у Евгения», — с иронией подписала ролик звезда.

Многие поклонники оценили юмор светской львицы. Некоторые отметили, что Евгений ни разу не сменил наряд, а вот его жена каждый день блистала в новом образе.

«Гениально просто», «Повеселили от души», «Ну у вас и веселуха. Семь нарядов сменила», «Мужчины отличаются постоянством», «Какая вы все-таки креативная, Яна!» — прокомментировали пост подписчики.

На самом деле, Рудковская также успевает плавать в бассейне и парится в собственной бане. Более того, у нее есть возможность гулять на своем участке.