«Имею право»: Рудковская в халате и с полотенцем на голове позавтракала «запрещенкой»

Яна Рудковская не скрывает, что дома сидеть ей не просто. Тем более, что после поездки в Париж она уже провела две недели на карантине. Не успела она и неделю поездить на работу, как снова вынуждена была вернуться к режиму самоизоляции. Блондинка старается найти способ, чтобы развлечь себя и близких. Продюсер дважды приняла участие в челлендже, поменявшись с мужем Евгением Плющенко нарядами и станцевав на камеру.

Неизменным у доме Яны остаются ее традиционные завтраки. Звезда старается разнообразить меню. Также она с особой внимательностью подбирает сервиз и украшает стол цветами. Так, на днях она лакомилась блинами и пончиками, которые приготовила ее мама. При этом в вазе красовались ландыши. Рудковская заверяла, что сядет на диету: устроит разгрузочный день на кефире, а потом будет питаться гречкой. Однако неожиданно ее планы изменилось.

Очередной завтрак продюсер устроила без роскошного стола. А позавтракала она не кефиром, а итальянской пастой. При этом Яна спустилась не в шелковой пижаме, а в халате и с банным полотенцем на голове. Она продемонстрировала идеально-гладкую кожу лица. Светская львица отказалась от грима, но все же подкрасила ресницы и губы.

«Зaпрещёнка в ход пошла. Ну что же я не человек что ли? Имею право», — заявила она.

Некоторые поклонники удивились таким переменам. Многие отметили, что в 45 лет Рудковская прекрасно выглядит. Другие стали обсуждать ее рацион. «Вам самоизоляция к лицу. Похорошели», «Замечательно выглядите, Яна, молодая и привлекательная женщина», «Вы прям помолодели! А паста все-равно полезна, не смотря ни на что», «Без макияжа-шикарны», «Ого , не узнал! Как хорошо тебе», — прокомментировали пост подписчики.