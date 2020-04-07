«Оказывается красивая»: Яна Рудковская запечатлела себя с сыном сразу после бани

Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко воспитывает семилетнего сына Александра. Также от прошлых отношений у нее есть двое наследников — Николай и Андрей, один из которых был усыновлен. Как и рекомендуют, светская львица проводит дни в самоизоляции в период пандемии коронавируса. Она хвастается изысканными завтраками, снимает забавные ролики с супругом и следит, чтобы младший сын тренировался с отцом.

Сама Яна во время карантина отказалась от макияжа и стала реже делать укладку. Она также старается не поправиться, но порой балует себя вредными, но вкусными блюдами. Так, позавтракав пастой, продюсер занялась спортом, а потом устроила водные процедуры. В особняке звезды есть бассейн. Появилась там и баня, из-за которой супруги ругались еще несколько месяцев назад. На новом фото Рудковская запечатлела себя с сыном. Она позировала в халате и без привычной маски.

«А теперь у нас после домашнего спорта ежедневные водные процедуры и банька», — отметила блондинка.

Многие поклонники позавидовали роскошной жизни Яны. Другие едва смогли ее узнать без макияжа, хоть и заподозрили, что без фильтров не обошлось. Моложавый вид светской львицы их восхитил. «Какой же хорошенький! Как же грустно, что детки так быстро растут!», «Живете как на другой планете!», «Вы ли это?», «Так вы, оказывается, красавица, без маски и макияжа», «Как вам хорошо», «А Саша подрос», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Рудковская недавно призналась, что четыре раза делала ЭКО. 45-летняя звезда мечтает о дочке. По этой причине теперь они с супругом надеются, что ребенка им выносит суррогатная мать. По планам светской львицы, пополнение в их семье произойдет уже в этом году.