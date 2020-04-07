«Четыре ЭКО»: Рудковская призналась, что готовится к рождению ребенка

Знаменитый продюсер в беседе с Тиной Канделаки рассказала, как прошла гормонотерапию, чтобы забеременеть.

В период самоизоляции Тина Канделаки решила не ограничивать себя в общении и организовала ежедневные «прямые эфиры». На очередную беседу она пригласила известного продюсера Яну Рудковскую. В ходе общения Канделаки спросила, что думает ее собеседница о пандемии, чем занимается в самоизоляции и почему занялась спортом. На что Рудковская призналась: после нескольких курсов гормонотерапии она стала поправляться. Оказалось, супруга Плющенко давно готовится стать матерью.

«Начала колоть гормоны для ЭКО, чтобы забеременеть, лошадиные дозы, это сильный стресс для организма. По медицинским показаниям не могу забеременеть. Есть причина, не могу. Сашу смогла, но получить-то надо яйцеклетку. С каждым годом механизм получения все сложнее и сложнее — ты стареешь, и качество твоей яйцеклетки хуже», — рассказала светская львица.

Рудковская отметила, что после сорока лет уже сложно зачать ребенка естественным путем. И она прибегла к помощи современных технологий: «У меня получилось заморозить, слава Богу, но я вынуждена была делать 4 ЭКО». На вопрос Канделаки о суррогатной матери Рудковская ответила утвердительно.

«В этом году делаете?» — спросила телеведущая. «Я надеюсь, что очень скоро», — ответила ей продюсер.

То, что женщинам после 35–40 лет все сложнее бывает забеременеть естественным путем, подтверждает и врач акушер-гинеколог, репродуктолог Дилорум Камилова. Чтобы повысить шансы на получение качественных женских клеток, доктор совместно с пациенткой прибегают к гормональной стимуляции.

«Гормональная терапия проводится для того, чтобы получить несколько яйцеклеток. В обычном физиологическом цикле женщины растет один фолликул, в котором созревает одна яйцеклетка. Не каждая яйцеклетка в жизни женщины хорошая, это зависит и от возраста: чем старше, тем больше плохих клеток. Чтобы повысить шанс и проводить селекцию более качественного эмбриона из этого количества, чтобы этот выбор осуществить, проводится стимуляция: созревает несколько фолликулов, и мы получаем несколько яйцеклеток», — объясняет эксперт.

Напомним, 45-летняя Яна Рудковская воспитывает 7-летнего Сашу в браке с Евгением Плющенко. У нее есть 18-летний сын Николай от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным.

СправкаTeleprogramma.pro: Дилорум Камилова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н., главный специалист по ЭКО ГК «Мать и дитя».