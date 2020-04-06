Развлечение на карантине: Яна Рудковская станцевала в толстовке мужа назло хейтерам

Светская львица старается позитивно реагировать на критику подписчиков. Однако новый ролик с участием мужа и сына вновь вызвал волну негодования в Сети.

Яна Рудковская еще в марте доказала, что может спокойно проводить время дома круглые сутки. Тогда она провела две недели в своем особняке на карантине после поездки в Париж. Не успела продюсер насладиться свободой, как снова была вынуждена самоизолироваться. Однако блондинка старается не унывать. Она занимается спортом, устраивает онлайн-экскурсии по гардеробной и снимает забавные ролики с близкими.

Недавно Яна приняла участие в челлендже, который запустила Дженнифер Лопес. Она поменялась одеждой с Евгением Плющенко. Светская львица предстала в костюме, а ее возлюбленный — в тренче Dior. Однако многие раскритиковали звезду, посчитав ее идею не оригинальной. После того, как Рудковская стала носить маску собственного дизайном, волна критики в ее адрес увеличилась. На фоне этого девушка снялась новое видео, снова устроив танцы в своем особняке.

На этот раз Плющенко предстал в черной толстовке, которую потом надела ее жена. В какой-то момент в комнату вошел их сын Саша в халате.

«А что вы тут делаете ?» — поинтересовался он. «Хейтерам и прочей нечисти посвящается», — заявила светская львица.

Однако ее снова многие раскритиковали, посчитав, что она могла бы заняться более полезным делом в самоизоляции. А вот преданные поклонники отметили, что Рудковская придумала веселый способ развлечься с близкими, не выходя из дома.

«Круто! На заметку родителям, чем заняться в карантине», «Вы чокнулись что ли? Что за танцы аборигенов?», «Как умственно отсталые», «Ну Саша милашка, А так…», «Яне идет мужской стиль», — прокомментировали пост подписчики.