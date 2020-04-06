«Ты смеешься?»: Виторган «раздразнил» Судзиловскую кастрюлей спагетти и красной икрой

Актриса позавидовала возлюбленному Нино Нинидзе, который не ограничивает себя в еде на карантине.

Бывший муж Ксении Собчак на домашней изоляции наслаждается блюдами домашней кухни. Так, сын Эммануила Гедеоновича полакомился спагетти и деликатесами, в частности, красной икрой. Примечательно, что отчетным кадром со своего ужина Максим Виторган привлек внимание Олеси Судзиловской. 45-летняя актриса «соблазнилась» аппетитным видом кулинарных изысков, позавидовав избраннику Нино Нинидзе, которому не приходится отказывать себе в любимой калорийной еде на карантине.

«Ты смеешься?! Я только поприседала», — с юмором отметила Олеся, намекнув на то, что она следит за своей фигурой даже в условиях домашней изоляции.

Ранее возлюбленная шоумена Алексея Чумакова подметила, что большинство женатых мужчин должны радоваться тому, какой интерес к готовке проявляют их вторые половинки. Так, экс-солистка группы «Блестящие» уточнила, что на карантине многие девушки заняты совершенствованием кулинарного мастерства. Не осталась в стороне от гастрономического культа и Юлия Ковальчук. Певица собственноручно испекла тыквенный хлеб, побаловав мужа свежей мучной продукцией.

В недавнем интервью Максим Виторган признался: пока он живет отдельно от 28-летней Нино Нинидзе. Актер не спешит съезжаться с нынешней возлюбленной.

Напомним, что у сына Эммануила Гедеоновича есть трое детей от предыдущих отношений. 23-летняя дочка Максима уже подружилась с возлюбленной отца. Полина с легкостью нашла общий язык с Нино благодаря незначительной разницы в возрасте.

Помимо старшей наследницы в браке с Викторией Верберг Виторган обзавелся также наследником — сыном Даниилом, ему девятнадцать лет. Еще одного сына актеру подарила Ксения Собчак. В союзе с телеведущей на свет появился маленький Платон, ему три года.