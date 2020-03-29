Виторган познакомился с 28-летней Нинидзе на дне рождения Аглаи Тарасовой

Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомились на вечеринке по случаю дня рождения актрисы из фильма «Лёд-2» Аглаи Тарасовой. По словам возлюбленной сына Эммануила Гедеоновича, они оба получили приглашение от именинницы на праздник. Между молодыми людьми возникла обоюдная симпатия, которая со временем переросла в более глубокое чувство. Нино подметила, что практически сразу после знакомства Максим улетел на Шпицберген, где у него проходили съемки. Поэтому их отношения развивались в эпистолярном жанре — в рамках переписки.
По прошествии некоторого времени, Нинидзе столкнулась с повышенном вниманием журналистов. По словам актрисы, ей постоянно названивали репортеры, которые пытались узнать, что связывает ее с Виторганом. Нино не стала скрывать, что очень резко реагировала на подобные «беспардонные вопросы». Девушка не собиралась рассказывать окружающим и тем более посторонним людям о своих чувствах к Максиму.
Сам Виторган также старается игнорировать любые вопросы относительно его романа с Нинидзе. По словам актера, как только в телефонном разговоре его спрашивают о Нино, он просто кладет трубку. Однако в интервью сын Эммануила Гедеоновича может позволит себе некоторую долю откровенности.
Говоря об отношениях с Нинидзе, Максим заверил, что ему было важно свести к минимуму соревнование двух эго. По словам актера, общение людей всегда должно провоцировать личностный рост.
«До тех пор пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться. Думаю, это важнее, чем просто дополнять друг друга. Отношения должны провоцировать: у кого-то — терпимость, у кого-то — амбициозность», — приводит Hello! слова Максима Виторгана.