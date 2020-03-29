Виторган познакомился с 28-летней Нинидзе на дне рождения Аглаи Тарасовой

Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомились на вечеринке по случаю дня рождения актрисы из фильма «Лёд-2» Аглаи Тарасовой. По словам возлюбленной сына Эммануила Гедеоновича, они оба получили приглашение от именинницы на праздник. Между молодыми людьми возникла обоюдная симпатия, которая со временем переросла в более глубокое чувство. Нино подметила, что практически сразу после знакомства Максим улетел на Шпицберген, где у него проходили съемки. Поэтому их отношения развивались в эпистолярном жанре — в рамках переписки.

По прошествии некоторого времени, Нинидзе столкнулась с повышенном вниманием журналистов. По словам актрисы, ей постоянно названивали репортеры, которые пытались узнать, что связывает ее с Виторганом. Нино не стала скрывать, что очень резко реагировала на подобные «беспардонные вопросы». Девушка не собиралась рассказывать окружающим и тем более посторонним людям о своих чувствах к Максиму.

Сам Виторган также старается игнорировать любые вопросы относительно его романа с Нинидзе. По словам актера, как только в телефонном разговоре его спрашивают о Нино, он просто кладет трубку. Однако в интервью сын Эммануила Гедеоновича может позволит себе некоторую долю откровенности.

Говоря об отношениях с Нинидзе, Максим заверил, что ему было важно свести к минимуму соревнование двух эго. По словам актера, общение людей всегда должно провоцировать личностный рост.