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Судзиловская привлекла внимание 69-летнего Буйнова снимком на фоне елки

Актриса позировала перед объективом фотокамеры в серебристом мини-платье с металлизированным пояском.

Судзиловская привлекла внимание 69-летнего Буйнова снимком на фоне елки
Олеся Судзиловская (Фото: Globallookpress.com)

Олеся Судзиловская вслед за Юлией Высоцкой, Яной Рудковской, Ляйсан Утяшевой и невесткой Аллы Борисовны — 22-летней Аленой Красновой — нарядила дома елку к новогодней ночи. В качестве украшения актриса использовала серебряные и розовые шары пудровой палитры, не забыв о мишуре. Рядом с декоративным камином знаменитость положила бутафорские подарки, упаковав в оберточную бумагу пустые коробки. По словам супруги Никиты Преснякова, она воспользовалась тем же приемом, однако вместо картонных коробок модель поставила под елку пакеты из дорогих бутиков.

В кадре Олеся позировала в серебристом мини-платье с металлизированным пояском на талии. Образ актрисы дополнили босоножки на шпильке в тон вечернему наряду.

«Тихого семейного вечера всем-всем!» — добавила Судзиловская.

Примечательно, что новогодняя фотосессия актрисы привлекла внимание 69-летнего Александра Буйнова. Народный артист России подметил, что судя по воинственному виду Олеси, их семейный вечер с мужем вряд ли можно назвать тихим и спокойным. Артист не стал скрывать: у него возникло впечатление, что как только возлюбленный Судзиловской переступит порог дома, ему придется объяснить супруге, почему вместо настоящих подарков в гостиной в качестве декорации разложены бутафорские коробки в блестящей обертке. При этом Буйнов по достоинству оценил снимок актрисы, сделав ей комплимент.
«А мне нравится эта слегка агрессивная поза», — заверил певец.
Напомним, что вместе с мужем, бизнесменом Сергеем Дзебанем, Олеся Судзиловская воспитывает двоих сыновей. Первенцу пары Артему в январе исполнится одиннадцать лет. В 2016 году актриса родила младшего наследника — Майклу всего три года.
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Александр Буйновестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильОлеся Судзиловская
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Судзиловская привлекла внимание 69-летнего Буйнова снимком на фоне елки
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