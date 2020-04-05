«Куда полез, а?! Сиди дома»: Собчак сняла шутливое видео с Богомоловым

Ксения запечатлела, как ее муж пытался «перелезть» через забор. Но у режиссера так ничего и не получилось.

38-летняя Ксения Собчак сняла шутливое видео с Константином Богомоловым в главной роли. Так, ведущая проекта «Док-Ток» на Первом канале запечатлела, как ее избранник предпринял попытку перелезть через забор. Однако у режиссера так ничего и не получилось. Бывшая невестка Эммануила Гедеоновича сымитировала «выстрелы» из ружья, так, словно за режиссером была объявлена охота. Подыгрывая жене, Богомолов потерял равновесие, театрально сорвался с забора и покатился по траве. Сама Ксюша не смогла сдержать смех, стоя над распластавшимся на земле избранником.

«Ты куда полез, а?! Куда полез?! Сиди дома», — накричала на мужа Собчак, подмигнув в камеру.

К слову, сам Богомолов во время одного из прямых эфиров с возлюбленной в Stories утверждал, что они с Ксенией живут душа в душу. Дочка Людмилы Нарусовой окружила избранника заботой и любовью. Так, Константин похвастался тем, что Собчак варит ему гречку и даже собственноручно разогревает цыпленка-табака. Ко всему прочему, бывший муж актрисы Дарьи Мороз раскрыл необычное прозвище Ксюши. Как выяснилось, Богомолов называет светскую львицу «Масей».

Напомним, что у Ксении Собчак есть трехлетний сын Платон от брака с Максимом Виторганом. Не так давно актер подтвердил свой роман с 28-летней Нино Нинидзе. Влюбленные познакомились на вечеринке по случаю дня рождения Аглаи Тарасовой. Нино не стала скрывать, что их с Максимом обоюдная симпатия со временем переросла в более глубокое чувство.