«Ты наркоман»: сын Гуфа отказался от общения с отцом

Накануне Гуф попал в больницу под капельницу. Об этом, по словам рэпера, позаботилась его бывшая супруга Айза Анохина.

Лежа на больничной койке, музыкант обратился к своей экс-жене со словами любви, а также попросил ее прекратить обвинять в неадекватности. Также Гуф заявил, что очень любит своего сына Сэма и наследника Анохиной Элвиса, рожденного от второго мужа блогера.

Однако реакция сына рэпера на его поведение оказалась вовсе не радостной. Гуф показал в личном блоге их переписку. Мальчик попросил у папы денег (вероятно, алименты), а на звуковое сообщение от отца ответил: «Ты наркоман». Мужчина не объяснил, что сказал сыну, зато уже по традиции обвинил в грубоватости ребенка свою бывшую.

«Общение с Сэмом… Спасибо, Айза», — написал он.

«Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит все. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе. Надеюсь, ты уверен в том, что делаешь», — откликнулась Айза.

Напомним, эпопея общения Гуфа и Айзы продолжается уже много лет. Рэпер постоянно вспоминает про свою экс-супругу и выливает всю их грызню в Сеть. Девушка периодически прощает горе-отца и даже защищает его от народа, которому уже надоели странные поступки музыканта. Последний раз она пыталась оправдать его жестокую выходку с травлей собаки, но рэпер вместо слов благодарности ответил ей хамством.