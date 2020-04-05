«Передайте, что я ее люблю»: Гуф попал в больницу

Рэпер Гуф лег в клинику, об этом он сообщил своим поклонникам, лежа под капельницей в палате. Рядом с ним находилась какая-то девушка в татуировках.

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Как пишут поклонники музыканта, это не Айза, как могли подумать многие, дескать, перманентные рисунки не совпадают (в кадре была видна только ее рука). По словам Гуфа, в клинику его определила именно бывшая благоверная.

«Айза все-таки сделала свое дело… Сколько можно? Объясните, пожалуйста, моей бывшей супруге, что я ничем не болею, ни коронавирусом, ничем… И с головой у меня все хорошо. Почти. Передайте ей, что я очень ее люблю. И Сэма. Сэма люблю даже больше, чем ее. А еще люблю Элвиса, потому что он сын Айзы», — сказал Гуф, лежа на больничной кровати.

Свой диагноз Гуф так и не раскрыл. Ранее на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» он признавался в наркотической зависимости, а также в том, что периодически попадает в психиатрические клиники. Туда его обычно доставляет мать.

Напомним, ранее рэпер засветился в скандале с собакой. Он натравил своего пса на соседского, за что его осудили многочисленные зоозащитники, включая звезд вроде Ольги Орловой. Вопреки ожиданиям общественности, Гуф не стал извиняться публично, он уверен, что поступил правильно. Единственный человек, который за него заступился публично – это его бывшая жена Айза, заявившая, что он болен. За это музыкант посоветовал ей самой полечиться, сказав, что она уже надоела ему со своими обвинениями в неадекватности.