Очевидцы рассказали о дебоше Гуфа на борту самолета

Очевидцы дебоша рэпера Гуфа на борту самолета рассказали детали произошедшего. Накануне, 20 января, в СМИ появилась информация, что Алексей Долматов был задержан сотрудниками аэропорта во время перелета из Абу-Даби в Москву. Гуфу вменяли дебош и злоупотребление алкогольными напитками. Свидетели произошедшего рассказали, что журналисты обозначили правду лишь частично.

Telegram-канал «Светские хроники» обнародовал рассказ девушки, которая объяснила, что в момент происходящего Гуфа якобы сопровождал его менеджер. После скандала Долматова «арестовали на 8 или 9 часов», а затем запретили ему пить.

«Его пересадили в эконом-класс и даже не дали бокал вина. По прилету его встретили две девушки, они вызвали такси и уехали. В полете он ругался со стюардессами, говорил, что по приземлении в Москву все получат», — свидетельствует она.

Сам Гуф спустя несколько часов после появления слухов вышел на связь с подписчиками. В stories он рассказал, что вернулся в столицу всего на пару дней по своим делам. Не забыл рэпер упомянуть и Дмитрия Носова – Долматов повторно заявил о своем желании встретиться с депутатом и поговорить с ним по-мужски.