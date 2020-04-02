«Иди сама лечись»: Гуф обругал Айзу после ее попытки заступиться за него

Спустя два дня после инцидента с дракой собак рэпер вышел в прямой эфир и отказался извиняться за содеянное.

Гуф отказался извиняться за то, что натравил свою собаку на соседского питомца, а затем заснял это на видео и выложил в Instagram. Спустя два дня молчания музыкант вышел в прямой эфир и в свойственной ему матерной манере объяснил суть происходящего. Долматов признался – виноватым в драке собак он себя не считает. Единственная ошибка, которую он допустил – вышел гулять со своим любимцем в нетрезвом состоянии.

«Извиняться я не буду. Извинюсь только за то, что пьяным выходил с собакой гулять. Сидел, всю ночь пил, а потом решил – не пройтись ли мне вместо садовника самому. Из-за угла выбежали эти собаки: черная и белая. Я был уверен, что они отбились от стаи, потому что без поводка. У хозяев претензий нет, у собаки-лабрадора претензий нет, мы с ним отлично ладим», — высказался он.

Возмутил Гуфа и тот факт, что зоозащитники написали на него 900 заявлений в полицию. Музыкант заявил, что народный гнев на него обрушился необоснованно.

«Вы че, прикалываетесь? Я тут избиваю собак по-вашему? Если вы все такие собачники, то явно можете понять, где собаки дерутся, а где просто играют. Я обожаю собак! Отвалите от моей бывшей жены, от моего менеджера», — не стеснялся в выражениях он.

Сильнее же всего досталось бывшей супруге Гуфа Айзе Анохиной. Ранее блогер попросила общественность простить Долматова, а также подметила – ее некогда возлюбленный на самом деле болен. В моменты обострений он регулярно выходит в прямые эфиры.

«Айза тоже задолбала. Все время говорит, что я неадекватный, что меня надо лечить. Иди сама, блин, лечись!» — резюмировал он.