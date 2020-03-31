«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

Зоозащитники потребовали наказать Гуфа за жестокое обращение с собаками

Ранее музыкант опубликовал видеозапись, на которой его пес вгрызается в глотку другому животному.

Зоозащитники потребовали наказать Гуфа за жестокое обращение с собаками
Зоозащитники хотят наказать Гуфа/https://www.instagram.com/therealguf/

Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» потребовали наказать популярного российского рэпера Гуфа. Соответствующее заявление появилось на страничке организации в соцсети Instagram.

Ранее музыкант опубликовал на своей страничке видео, на котором его собака дерется с другом псом. Причем пес рэпера буквально вгрызается в глотку животному. Музыкант спокойно наблюдает за этим и не предпринимает никаких действий, чтобы остановить жестокий процесс.

По словам зоозащитников, Гуфа необходимо привлекать к уголовной и административной ответственности. Многие подписчики зоозащитников отметили, что Гуф должен ответить за свой поступок по всей строгости закона.

Отметим, что рэпер Гуф — один из самых популярных молодых музыкантов в стране. За свою карьеру он выпустил 11 альбомом, некоторые из которых были удостоены престижных музыкальных наград.

Тэги

ГуфГуф последние новостиНовости google
Loading...