«Не сдадимся, мам»: Пелагея запечатлела подросшую дочку в домашней обстановке

Пелагея в январе неожиданно объявила о разводе со своим мужем Иваном Телегиным. Для певицы это решение было непростым. Как оказалось, за несколько месяцев до этого они перестали жить вместе. Артистка прервала молчание, когда появились слухи, что хоккеист ей изменяет. Однако она сохранила хорошие отношения с экс-возлюбленным. Они видятся и вместе воспитывают дочку Таисию. Недавно девочке исполнилось три года.

В последнее время Пелагея чаще стала появляться на публике. Она не только участвует в концертах, но и вновь засняла кресло члена жюри в Высшей Лиге КВН. Однако, как и остальные артисты, с недавних пор певица находится на самоизоляции. Она даже приняла участие во флешмобе со своей наследницей, показав, как они моют руки и поют. И вот спустя две недели артистка решила показать, чем занимается вместе с ребенком на карантине.

Она запечатлела дочку в алом платье свободного кроя. Волосы девочки были присобраны. Таисия увлеченно собирала пазл. «Не пройдет коронавирус!», — заявила малышка. «Не сдадимся, мам», — ответила она на расспросы Пелагеи.

Поклонники были очарованы наследницей звезды. Они заметили сходство между мамой и дочкой. «Ну копия растет! Удивительное сходство», «Прелестная девочка у очаровательной мамы», «Очень нравится, как вы ее одеваете», «Вот она принцессочка», «Какая Тася хорошенькая! Будьте здоровы!», «Солнечный ребенок», — прокомментировали пост подписчики.