33-летняя Пелагея в платье-карандаш с открытыми плечами посетила съемки КВН

Еще до новогодних праздников на личной страничке в Instagram 33-летняя исполнительница народных песен — певица Пелагея — сообщила о разводе с Иваном Телегиным. Артистка была старше отца своего первенца — дочки Таисии — на шесть лет. Однако разница в возрасте не помешала влюбленным вступить в брак. Примечательно, что союз певицы и спортсмена продлился не долго — без малого четыре года.

За это время Пелагея успела побывать в непродолжительном декретном отпуске. От хоккеиста наставница вокального проекта «Голос 60+» родила дочку Таисию, в январе малышке исполнилось три годика. По словам артистки, своим характером кроха больше напоминает ей Ивана. При этом сама Тася (Так, малышку называют домашние. — Прим. ред.) в будущем мечтает стать певицей, как и ее звездная мама.

Не так давно Пелагея прокомментировала развод с Телегиным, уточнив, что в прессе то и дело появляются небылицы и истории, которые не имеют никакого отношения к ее семье. Так, знаменитость вступилась за свою маму — Светлану Ханову, опровергнув информацию о том, что она якобы повлияла на разлад дочери с мужем. По словам певицы, ее родительница стала лучшей тещей. Кроме того, Светлана прекрасно относилась к супругу дочки.

Несмотря на перемены в личной жизни, сама Пелагея старается вести активный образ жизни. Артистка принимает участие в различных передачах, дает концерты и занимается воспитанием дочери. В микроблоге певица поделилась свежим закулисным снимком, отметившись на съемках КВН. Для выхода в свет экс-супурга Ивана Телегина выбрала силуэтное платье-карандаш с открытыми плечами, подчеркнув тем самым зону декольте.