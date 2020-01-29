«Мы ничего не делим!»: Пелагея впервые высказалась о разводе с Телегиным

Певица во время празднования дня рождения дочери вместе с экс-возлюбленным рассказала, кому что достанется после оформления развода.

Для Пелагеи 2019 год закончился не самым лучшим образом. Певица неожиданно объявила, что рассталась со своим мужем Иваном Телегиным. Они подали на развод, но решили остаться друзьями. Примечательно, что это произошло на фоне слухов, что хоккеист изменяет супруге с другой женщиной. После случившегося Артистка взяла на себя все основные заботы о дочери Таисии, но время от времени девочка виделась и с отцом.

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28 января Пелагея устроила праздник для наследницы в честь прошедшего дня рождения малышки. Таисии исполнилось три года. На празднике певица блистала с именинницей в одинаковых платьях и выглядела счастливой. Потом заявился на вечеринку и Телегин. Он позировал вместе с экс-возлюбленной и дочкой. Потом они высказались о разводе. Пока еще супруги объяснили, что не собираются делить имущество, как пишут в СМИ.

«Мы ничего не делим! У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Все!» — цитирует Пелагею портал Super.

Напомним, что раньше в прессе появилась информация, что пара конфликтует из-за роскошного дома за 75 миллионов рублей. По всей видимости, особняк артистка уступила Телегину, а сама будет жить в квартире со своей дочкой.

Добавим, что на празднике Таисия играла с дрессированными собаками и с удовольствием общалась с аниматорами. Девочка выглядела счастливой. А когда она ехала с мамой на праздник, Пелагея спела для дочки песню из мультика «Щенячий патруль». Кроха была в восторге. Напомним, что 27-летний хоккеист якобы уже закрутил новый роман. В качестве новой подруги спортсмена фигурирует некая Мария Гончар.