«Талантливая, как мама»: Пелагея показала, как поет с дочкой во время умывания

Пелагея в январе объявила ра разводе с Иваном Телегиным. Певица призналась, что больше не живет с супругом. Первое время она не комментировала произошедшее. Девушка осталась в хороших отношениях с хоккеистом. Они видятся время от времени. Также спортсмен навещает маленькую наследницу Таисию. И вот артистка стала чаще выходить в свет и радовать поклонников яркими образами.

Если раньше фото наследницы звезды были редкостью, то теперь Пелагея делится уникальными семейными кадрами. Так, на днях она присоединились к челленджу знаменитостей, которые решили напомнить о важности соблюдения гигиены. На новом видео певица запечатлела, как подросшая дочка моет руки и поет строчки из «Мойдодыра». Трехлетняя девочка в зеленом платье с кружевом и бантом в горошек выразительно подпевает маме и намыливает руки.

Примечательно, что у Пелагеи волосы тоже были собраны в хвост и украшены бантом, как у наследницы. «Когда мы с Тасей умываемся и моем руки, всегда читаем эти любимые стихи… сегодня они как никогда актуальны», — отметила она.

Многие поклонники поразились сходству девочки с мамой. Подписчики одарили кроху комплиментами. «Одинаковые бантики?», «Какая милая», «Умничка, Таисья! Ах эти ее щечки сладкие», «Талантливая, как мама», «Зеленый бант в горошек наповал», «Какая прелесть, мамина радость», «Дочка очень на вас похожа», — прокомментировали пост подписчики.