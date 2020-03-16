Пелагея подчеркнула фигуру белоснежным костюмом, но «прогадала» с макияжем

Пелагея стала чаще появляться на публике после того, как рассталась с мужем Иваном Телегиным. Многие считали, что певица будет тяжело переживать развод. Однако она призналась, что не живет с хоккеистом уже несколько месяцев. Более того, они поддерживают отношения ради дочери Таисии.

Исполнительница русских народных песен недавно выступила на праздничном вечере Инны Желанной в роскошном пышном платье. А накануне она отметилась в элегантном костюме уже на съемках детского КВН.

В соцсети Пелагея поделилась кадрами, на которых ей только сделали макияж гримеры. С помощью серых теней был достигнут эффект лисьих глаз, а хайлайтер выделил губы. Волосы артистка собрала в пучок, чтобы показать изящную шею, а белоснежный костюм с отрытыми плечами подчеркнул стройную фигуру звезды.

Наряд она дополнила черными туфлями-лодочками на шпильке. Когда настал момент, блондинка поднялась на сцену и наградила победителей медалями.

Поклонникам понравился образ знаменитости. Правда, некоторые посчитали макияж не совсем удачным. «Вот это, я понимаю, эталон женственности», «Очень красивая», «Тот случай, когда и умница, и красавица!», «Наряд роскошный, но макияж — не то», — стали комментировать пост подписчики. Оценила образ Пелагеи для портала Teleprogramma.pro Анастасия Амирханова, визажист.

«Так как это сценический макияж, то он сделан достаточно не по-нюдовому, скажем так. Мне не понравились серые тени, которые сделали из нее тетушку. Для нее такой оттенок выглядит по-взрослому, эти тени просто ее старят. Можно было сделать макияж в золотистых тонах, лососевых, что придало бы ей свежесть. И губы чуть-чуть с розовиночкой. Из нее можно было сделать куколку, но сделали из нее тетушку. Также тон можно было взять поплотнее, чтобы кожа была идеально ровной. Макияж мне абсолютно не понравился, хотя я понимаю, что его делали гримеры. Так уже давно не красят», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова является профессиональным визажистом. С самого детства она тянулась к творчеству. В 2014 году решила пройти профобучение и стать профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсе красоты на Волге, где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре Roma Fashion Week заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW а Риме. На этом конкурсе в Италии получила аккредитацию международного уровня.