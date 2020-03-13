Все же «Uno»: Little Big анонсировали песню для поездки на «Евровидение»

Рейв-группа Little Big официально анонсировала трек для поездки на «Евровидение». Напомним, международное песенное событие состоится в Нидерландах в середине мая. Премьера песни и клипа состоялась в эфире «Вечернего Урганта» в четверг, 12 марта. Официально от России прозвучит песня, отрывок которой несколько дней назад появился в Сети – «Uno». Ранее официальные представители Little Big причастность группы к песне отрицали.

Атмосферным вышел клип, специально снятый для «Uno». В нем солисты – Илья Прусикин и Софья Таюрская предстали в синих расклешенных штанах. Остальные члены коллектива также не стали отбиваться от лидеров и выбрали наряды в стиле «ретро» в привычной для себя цветовой гамме.

Отметим, что первый полуфинал состоится уже 12 марта. Именно в нем петербургскому коллективу предстоит вживую исполнить трек для европейской аудитории.