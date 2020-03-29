«Надо худеть»: Галкин пришел к любопытным выводам, изучив архивный снимок с Задорновым

Муж Пугачевой пожаловался, что стал много есть на карантине.

Личные блоги отечественных и зарубежных звезд в настоящий момент практически полностью посвящены карантину и ситуации с эпидемией коронавируса. Оно и неудивительно, ведь большинство из них осталось временно без работы. Кроме того, многие звезды и пубичные личности старательно соблюдают условия карантина.

За исключением некоторых. Многие остро восприняли поступок Льва Лещенко, явившегося после американских гастролей на день рождения сестры Игоря Крутого Аллы. В настоящий момент диагноз коронавирус у музыканта официально подтвержден, кроме того, в больницу со схожими симптомами отправлен Игорь Николаев, который был на злополучном празднике.

Вызывает опасение у людей и поведение Джигана, который по приезде из Майами приглашает к себе приятелей в гости и сам открыто навещает их, игнорируя беспокойные комментарии своих поклонников.

А вот артист Максим Галкин уединился вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой в своем замке. Он много времени проводит, общаясь со своими наследниками и прогуливаясь по территории своего имения в деревне Грязь. Кроме того, размышляет о жизни и немного предается чревоугодию. О последствиях последнего он рассказал в своем аккаунте Instagram. К этому его подтолкнул архивный снимок, который прислала артисту Елена Задорнова, дочь известного сатирика.