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«Что с вами?»: беременная жена Овечкина пришла в ужас от москвичей на карантине

Сама Анастасия Шубская выдерживает строгий режим изоляции вместе со своей семьей.

«Что с вами?»: беременная жена Овечкина пришла в ужас от москвичей на карантине
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в настоящий момент строго соблюдает правила карантина. Всей семьей она решила в сложный эпидемиологический период запастись едой и закрыться у себя дома.

«В ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места! В том числе продуктовые магазины!» — сообщила она поклонникам.

Ведь теперь ей нужно заботиться не только о маленьком Сереже, но и о будущем малыше. К слову, пара ожидает появление на свет второго мальчика.

Поэтому, когда девушка увидела, что творят москвичи во время недели, которую предоставило нам государство для самоизоляции, она пришла в ужас. Как оказалось, далеко не все поспешили уединиться со своими близкими по квартирам. Многие спокойно разгуливают по городу, посещают рестораны, встречаются с друзьями. В общем, воспринимают карантин как неожиданный отпуск.

«Люди, что с вами?» — воззвала модель к населению.

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