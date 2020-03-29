«Что с вами?»: беременная жена Овечкина пришла в ужас от москвичей на карантине

Сама Анастасия Шубская выдерживает строгий режим изоляции вместе со своей семьей.

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в настоящий момент строго соблюдает правила карантина. Всей семьей она решила в сложный эпидемиологический период запастись едой и закрыться у себя дома.

«В ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места! В том числе продуктовые магазины!» — сообщила она поклонникам.

Ведь теперь ей нужно заботиться не только о маленьком Сереже, но и о будущем малыше. К слову, пара ожидает появление на свет второго мальчика.

Поэтому, когда девушка увидела, что творят москвичи во время недели, которую предоставило нам государство для самоизоляции, она пришла в ужас. Как оказалось, далеко не все поспешили уединиться со своими близкими по квартирам. Многие спокойно разгуливают по городу, посещают рестораны, встречаются с друзьями. В общем, воспринимают карантин как неожиданный отпуск.