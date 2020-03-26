Игорь Николаев доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Пандемия коронавируса стала главной темой последних месяцев. В марте ситуация в России обострилась. На 26 марта в нашей стране подтверждено 840 случаев заражения COVID-19. Среди пострадавших оказался Лев Лещенко, который на днях был доставлен в больницу в Коммунарке, специально открытую для зараженных этим вирусом. А теперь стало известно, что туда же госпитализирован и Игорь Николаев.

60-летний певец с предварительным положительным анализом на коронавирус был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщили телеграм-канал «112» и портал канала «Рен ТВ». Он сдал анализы, но результатов пока нет. По неподтвержденным данным, недавно музыкант виделся с Лещенко на записи передачи для «Привет, Андрей!». Не исключено, что Николаев мог заразиться от коллеги. Подробности о состоянии певца пока неизвестны. Поклонники надеются, что он не болен. Пока супруга артиста Юлия Проскурякова не прокомментировала случившееся.

Тем временем ранее поступила информация, что Лев Валерьянович был переведен в реанимацию. У него произошел отек легких. Его состояние оценивается, как тяжелое. В больницу музыкант вместе со своей супругой Ириной обратился самостоятельно по завершении американских гастролей, когда почувствовал себя плохо. Первое время артист находился на домашнем лечении.

Принявшие участие в съемках передачи «Привет, Андрей» вместе со Львом Лещенко Аркадий Укупник и Геннадий Хазанов ушли на карантин, как только стало известно, что у певца подтвердился коронавирус.