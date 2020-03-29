«Что у него на лбу?»: Джиган после визита к Гуфу обратился к Богу

Джиган по приезде из Майами полностью проигнорировал необходимость соблюдать самоизоляцию 14 дней. К нему домой регулярно наведываются гости, теперь же он и сам решил прогуляться, навестив своего приятеля Гуфа.

«Мой брат от другой матери», — тепло охарактеризовал Джигана его приятель и коллега.

Самое удивительное, что Джиган ни капли не стесняется показывать свое вольное поведение во время пандемии коронавируса в Сети. И это при том, что ситуация в США с Covid-19 в настоящий момент является самой тяжелой в мире.

Естественно, что многие подписчики музыканта недоумевают, почему отцу четверых детей все сходит с рук.

«Уроков им мало. Вон Лещенко из Америки приехал и всю попсу заразил. Сейчас Николаев в Коммунарке», «У нас пока пачками умирать люди не начнут, никто серьезно к этому относиться не будет», «Да уж, пока жареный петух не клюнет, точно так будет», — удивляются люди в социальных сетях.

Любопытно, что сразу же после визита к приятелю Джиган решил предстать в Instagram в молитвенном образе, наложив на себя по иудейским законам тфилин (коробочки с выдержками из Пятикнижия).