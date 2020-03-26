«Это не шмотье, это — шедевры»: Рудковская объяснила, зачем покупает много брендовых вещей

Яна Рудковская является настоящей модницей. В феврале она отправилась в Париж на Неделю моды, несмотря на пандемию коронавируса. В итоге, вернувшись домой, ей пришлось сесть на карантин. Блондинка не скучала в четырех стенах. Она не так давно показала свою гардеробную. Продюсер устроила экскурсию, похваставшись коллекцией не только платьев от-кутюр, но и сундуками Louis Vuitton.

В интервью для телеграм-канала «Модные хроники Злой Киски» Яна объяснила, зачем ей столько вещей. Ведь не все знаменитости постоянно пополняют свой гардероб, скупая модные наряды.

«Чтобы много зарабатывать, надо много тратить, я не покупаю все подряд. Вещи у меня 75 % не просто культовые, а которые впоследствии, я уверена, войдут в историю и точно не потеряют свою цену. Поэтому это в основном бренды Диор, LV и Chanel. Шмотьем, извините, их назвать язык не поворачивается — это не шмотьё, это — шедевры. Любой винтажный магазин мира был бы счастлив иметь эти вещи на витринах, а они пока висят и ждут своей будущей участи в моей гардеробной, поэтому я за своё „шмотье“ в будущем спокойна, надеюсь, смысл вы уловили. Я ничего просто так не покупаю, я всегда калькулирую от этого у меня все и умножается, так сказать „деньги к деньгам“», — заявила блондинка.

Она также напомнила, зачем ей брендовые сундуки. Ведь она их коллекционирует уже 13 лет. По словам Рудковской, это хорошая инвестиция. Такие вещи не теряют свою стоимость, особенно если они эксклюзивные. «Моим детям точно будет что продать и на что жить в сложную минуту, да и мне на пенсии тоже. Это суперкапитализация», — подчеркнула продюсер. Ко всему прочему, сундуки прекрасно дополняют интерьер.

Также в интервью Яна поведала о своем старшем сыне Андрее Батурине, которого звезда усыновила, когда ребенок только родился. По словам светской львицы, молодой человек ее считает настоящей мамой, а с биологической родительницей виделся несколько раз по настоянию отца.