Уютный образ: Яна Рудковская предстала в свитере Dior и белой юбке плиссе

Яна Рудковская две недели провела с своем доме на карантине. После поездки в Париже она оказалась заключена в четырех стенах. Однако светская львица продолжила демонстрировать свои роскошные завтраки, устраивала онлайн экскурсии по своей гардеробной и хвасталась коллекцией сундуков Louis Vuitton. На днях супруга Евгения Плющенко впервые смогла выйти на улицу после самоизоляции. Она сразу отправилась в офис, а потом встретилась с Филиппом Киркоровым.

Для Яны главным огорчением стало то, что она не поехала в отпуск на Мальдивы с семьей, который давно планировала. Ее даже посетила мысль все-же улететь из страны, несмотря на коронавирус, который бушует в мире. Похоже, что рисковать светская львица не собирается. На новом фото она позирует в салоне машины в новом наряде. Рудковская облачилась в серый свитер с принтом от Dior и белую юбку плиссе с яркими пятнами. Как обычно, она надела черную маску, украшенную бумажными камеями.

Продюсер продемонстрировала свой повседневный look. По всей видимости, кадр был сделан по дороге в офис. С собой блондинка взяла букет гиацинтов. «Ну ладно, ладно, не нервничайте. Мальдивы, Мальдивы, шикарный отдых, но нас и тут неплохо кормят и цветы дарят», — написала она.

Поклонники не всегда восхищаются нарядами Яны, но новый образ им пришелся по вкусу. «Яна вы всегда элегантно выглядите, ничего лишнего», «Какой прекрасный свитерок! Я такой же хочу!», «Очень стильный свитер», «Какие у вас интересные юбки, всегда разные», — прокомментировали пост подписчики. К слову, юбки плиссе стали трендовыми в этом сезоне. В них успели отметиться Ксения Собчак, Татьяна Навка и другие звезды.