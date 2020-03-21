«Первая дорогая вещь в моей жизни»: Рудковская показала, что хранит в сундуках Louis Vuitton

Яна Рудковская недавно оказалась на карантине после поездки в Париж на Неделю моды. Целых две недели светская львица провела в своем особняке. Ей хотелось занять себя, поэтому она продолжала показывать поклонникам своим завтраки и даже устроила экскурсию по гардеробной.

Она успела показать множество платье и обуви от-кутюр. Также много места в ее гардеробной занимают сумки и сундуки Louis Vuitton. Им она посвятила отдельное видео.

«Какие у меня есть сундуки. Есть большие сундуки — здесь хранится очень много очков. Как раз здесь удобно их тут хранить, а внизу хранятся колготки, купальники. Сундук и — это хорошая инвестиция. Начала я их собирать 13 лет назад. Это сундук-будуар, где хранятся духи, различная бижутерия, браслетики, всякие платочки! Очень удобно! Но самое что же хранится в маленьких сундуках и для чего они», — стала рассказывать звезды.

Яна подчеркнула, что такие сундуки только дорожают, поэтому это хорошее вложение и подарок. Сама она долгое время мечтала о небольшом чемонданчике для ювелирных изделий. Его подарил ей муж в начале отношений.

«Его мне подарил Евгений в 2007 году. Это первая дорогая вещь в моей жизни от Louis Vuitton, которую подарил мне Евгений. Об этом сундуке я мечтала», — вспомнила продюсер.

Она призналась, что позже получила еще один сундук от супруга. Также у нее много раритетных моделей, которые уже не продаются. рудковская гордится сумкой из лимитированной коллекции, которая была представлена в Рио де Жанейро.

Также она похвасталась чемоданчиком для украшений и духов от Натальи Якимчик. У блондинки есть сундуки для хранения косметики, часов, шляп и других вещей.