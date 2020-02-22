Рудковская в лаковых ботфортах и платье Dior устроила «жаркие» танцы с Гагариной

Яна Рудковская недавно похвасталась своей роскошной гардеробной. Жена Евгения Плющенко является настоящей модницей. Особой любовью она прониклась к причудливым сумочкам и вечерним платьям. В свои 45 лет она не стесняется показывать стройные ноги, хотя ее не раз подвергали критике за короткие платья. После ряда светских раутов, которые блондинка посетила в январе, лишь на днях она вышла в свет, чтобы поддержать своего подопечного Диму Билана.

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На церемонии вручения премии «Новое Радио Awards» Яна появилась в мини-платье из шифона цвета вишни. Верх наряда был сделан из бархата, а ниспадающие рукава позволили обнажить плечи. Мини-платье Dior продюсер дополнила лаковыми ботфортами в тон. Каблуки не помешали Рудковской выдержать четыре часа мероприятия и даже устроить жаркие танцы. Пустилась в пляс вместе с ней и Полина Гагарина, которая предстала в белых атласных брюках и кружевной блузке с длинными рукавами. Присоединилась к ним и Юлианна Караулова.

«Little Big, Баста и Руки вверх разогрели так, что остыть было невозможно! Я всю премию протанцевала с девочками. Все радуются и поздравляют друг друга, ты видишь вокруг счастливые, позитивные, а не удивлённые лица! Атмосфера музыкального праздника, на котором 4 часа пролетели незаметно! Я точно не планировала быть до конца, но удивили — так удивили! Я в восторге! Это первая музыкальная премия в этом году! Планка очень высокая», — поделилась впечатлениями Рудковская.

Поклонники стали активно обсуждать не танцы звезд, а их аутфиты. Многие решили, что Гагарина проиграла по образу светской львице. Другим показалось, что и Яна выбрала не самый удачный наряд. «Караулова хороша! Стильно!», «Все красотки, но луки выбрали не стильные», «Гагарина заразилась бацилой безвкусия?», «Яна, у вас самый клёвый прикид!», «Яна, простите, но вы такая несуразная…. наверное, это всё наряд», — прокомментировали пост подписчики.