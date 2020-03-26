«Он видел ее несколько раз»: Рудковская рассказала о биологической матери старшего сына

Яна Рудковская уже десять лет счастлива в браке с чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У них подрастает семилетний сын Александр. Мальчик уже делает успехи на льду. Пара не скрывает, что мечтает о дочке. Также от брака с Виктором Батуриным у продюсера есть двое сыновей: Андрей и Николай.

Как известно, старшего наследника Рудковская усыновила. Его мамой является вторая жена Батурина Юлия Салтовец, у которой ребенка забрали прямо из роддома. Светская львица редко публикует снимки с наследниками от экс-супруга, но всегда тепло о них отзывается. Мальчики уже стали взрослыми. Они окончили школу и учатся в престижных вузах.

В интервью для телеграм-канала «Модные хроники Злой Киски» Яна впервые за долгое время рассказала о своих отношениях с Андреем Бабуриным.

«У моего сына Андрея (которому я дала это имя ) есть одна родная мама — это я, если вы про биологическую маму, то он видел ее несколько раз по просьбе отца в свое время, по просьбе моей и Евгения, но после 2014 года наотрез отказался общаться. Ему 18 лет, он учится в МГИМО, увлекается гольфом, очень умный и очень самостоятельный мальчик. У него прекрасные отношения с отцом, а вот мамой он всегда считал и считает только меня. Я его с рождения воспитываю и никогда не предавала, и всегда боролась только за двоих детей и никогда не выделяла: родной или приемный. Он — мой сын, которого я очень люблю, и он наследник такой же, как Саша и Коля», — высказалась звезда.

Отметим, что часто Андрей и Николай бывают в гостях у мамы. Минувший Новый год они даже сделали совместное фото с Яной и ее семьей. Рудковская старается им помогать во всем.

Так, несколько лет назад Коля записал свою первую композицию «Хватит духу» и снял на нее клип. Видеоролик своему сыну, выступающему под псевдонимом Kolyas, помогла создать мама, которая оказала поддержку и занималась продюсированием молодых исполнителей.