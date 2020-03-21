«Какая Надя хозяюшка!»: Навка приготовила шоколадное печенье с пятилетней дочкой

Татьяна Навка недавно самоизолировалась в связи с пандемией коронавируса. Перед этим фигуристка успела отметиться на нескольких вечеринках. Она блеснула в шифоновом платье на празднике у Аллы Крутой и повеселилась с подругами. Теперь со своей семьей олимпийская чемпионка находится на карантине. Ее пятилетняя дочка Надежда коротает дни вместе с мамой в четырех стенах, но это не мешает девочке посещать занятия дистанционно. Она изучает французский язык.

Но весь день проводить у компьютера или планшета ребенку не позволит ни одна мама, поэтому Навка нашла, чем развлечь ребенка. Она поделилась домашними кадрами, на которых печет печенье вместе с Надей. Кроха в фартуке делает из теста с помощью формочек различные фигурки и выкладывает их на противень. «Какая Надя хозяюшка! Молодец! Умница», — валит ее мама. Девочка в этот момент увлеченно раскатывала тесто.

«Как говориться, нет худа без добра или женский подход к карантину! Выходные самое время для вкусняшек, наш выбор на сегодня — шоколадные печеньки ручной работы. И время занять можно, и домашнее поесть, и вся семья при деле! Так сказать „лайфхак“ для вас. Всё новое — хорошо забытое старое!», — написала спортсменка.

Поклонники тоже восхитились наследницей Навки. Многие отметили, что девочка растет красавицей. «Такая зайка», «Ой… какая же она у вас милааяяя…», «Какие вы молодцы», «Умница Надюша! Очаровательная девочка!», — прокомментировали пост подписчики. К слову, многие звезды решили похвастаться своими кулинарными способностями на карантине. Лариса Гузеева печт пироги и варит супы, а Анна Нетребко готовит необычные блюда, к примеру, овощной салат с осьминогами.