«Селфи года»: Татьяна Навка покривлялась на камеру с Кудрявцевой и Жасмин

Татьяна Навка блистает то на льду, то на светских раутах. Многие поклонники привыкли видеть спортсменку в роскошных нарядах и с идеально гладкой кожей. Олимпийская чемпионка понимает, что на нее обращено много взглядов. Она старается соответствовать ожиданиями поклонников. Хотя порой фигуристке хочется расслабиться. Недавно она отправилась на прогулку не в шубе и вечернем платье, а в дубленке и джинсах.

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Как оказалось, на светских тусовках Навка не просто танцует и веселится, но и зачастую шутит с подругами как в детстве. Так, на празднике у сестры Игоря Крутого Аллы, спортсменка провела время в компании Леры Кудрявцевой и Жасмин. Они не только натанцевались под хиты звезд, но и сделали совместные фото. На одном из них Татьяна стала кривляться. Она сделала губы уточкой и выпучила глаза. Жасмин широко улыбнулась, а Лера открыла рот, будто сильно удивилась.

«У каждого есть друг, который испортит фото. Тот случай, когда позировать для селфи умеешь ты одна! Учимся, девочки, учимся!» — поиронизировала фигуристка.

«Я не осмелилась это фото выкладывать, просто огонь», — заявила Жасмин. «И первое место в номинации селфи года занимает Татьяна Навка. Лерочка, тебе почетное второе. Ну а я где-то в бронзовых призерах плетусь», — добавила она.

Поклонники оценили забавный снимок. Многие отметили, что нравится видеть знаменитостей в непринужденной виде. «Веселые девчата!», «Очень позитивное естественное фото. Не бойтесь быть смешной», «Я бы еще хуже получилась», «Чудесные девочки», — прокомментировали пост подписчики.