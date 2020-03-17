«В стиле кантри»: Татьяна Навка в дубленке и джинсах с высокой талией отметилась на улице

Татьяна Навка привыкла блистать на льду в женственных образах. Также часто фигуристка посещает светские рауты, где предстает в вечерних нарядах. Поклонники восхищаются чувством стиля жены Дмитрия Пескова. Для многих она является вдохновением и олицетворением женской красоты. Недавно она появилась на вечеринке у сестры Игоря Крутого, Аллы, где блеснула в белом шифоновом платье, а вот для прогулки на природе она выбрала более комфортный look.

Еще недавно Навка гуляла по Москве в белоснежной шубе. Но на этот раз она предстала в джинсах с высокой талией, которые стали трендовыми в этом сезоне. А также спортсменка облачилась в дубленку горчичного цвета и рыжие ботинки. В снегопад Татьяна не побоялась выйти на улицу. Она была без макияжа и с распущенными волосами. Поклонники восхитились ее повседневным образом. А для портала Teleprogramma.pro оценил наряд знаменитости дизайнер Сергей Никулин.

«Хорошая подборка у Татьяны — в стиле кантри и немного классически. Мы видим все в лучших традициях этой стилистики: натуральные материалы кожа и замша, джинса. Цветовая гамма тоже прекрасно подобрана. Если углубляться в историю, то кантри-стиль вошел в моду в середине 70-х годов, и каждый летний сезон зачастую дизайнеры возвращаются к нему, перенимают элементы и сочетания из этой стилистики. Татьяна молодец, что учла аксессуары. Они подобраны в золотистом цвете, что также походит к стилю кантри, который является олицетворением свободных, волевых людей, любящих воздух. Навка, наша чемпионка, не раз это доказывала. 10 из 10 за колористику, стилистику и за гармоничность», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».