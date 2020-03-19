Занятия никто не отменял: пятилетняя дочь Навки блеснула знанием французского языка

Татьяна Навка еще недавно блистала на светских вечерах и праздничных мероприятиях. Она успела посетить шоу Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце, где моделью выступила ее пятилетняя дочь Надежда. Также на днях фигуристка оторвалась в компании подруг на вечеринке у Аллы Крутой. Она блеснула в шифоновом платье и покривлялась на камеру с Жасмин и Лерой Кудрявцевой. А теперь многие звезды в связи с пандемией коронавируса перешли на режим карантина.

Российские школы закроются на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Хоть наследница Навки еще не ходит в образовательное учреждение, она занимается иностранными языками и другими уроками. Спортсменка сообщила, что теперь занятия девочки проходят дистанционно. Она запечатлела дочку, когда шел урок французского языка. Девочка сидела в платье с цветочным принтом за столом и смотрела в планшет, где высвечивались задания, а также с помощью камеры с ней общался преподаватель. Надежда блеснула знаниями французского языка, отвечая на вопросы учителя.

«Карантин и свободное посещение не отменяет занятий!!! Так что, моя Надюша постигает азы французского языка в дистанционном варианте! Конечно, вживую ребенку заниматься гораздо интереснее, но и такие занятия имеют место быть, поэтому если у вас есть свободное время и вы давно мечтали, то почему бы не использовать его на изучение иностранного языка?» — отметила Навка.

Многие поклонники похвалили дочку фигуристки. Они отметили, что поражены ее стремлением к знаниям. «Умничка, Надюша! Совершенно верно, я использую карантин на изучение греческого языка», «Танечка, так Надюша знает китайский, а теперь и французский язык учит?», «Милая, принцесса Надя», «Какая она умница», «Правильно, все зависит от обстоятельств», — прокомментировали пост подписчики. К слову, перевела на домашнее обучение своих дочек и жена Александра Реввы.