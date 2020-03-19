«Какими глазами смотрит»: Брежнева запечатлела «счастливого» Меладзе на карантине

Вера Брежнева редко делится личными новостями. Она много путешествует, но старается каждую свободную минуту уделять близким. Девушка, в отличие от своих коллег, почти не публикует совместных фото с мужем Константином Меладзе. А вот дочек в последнее время артистка стала показывать чаще. Младшая наследница Сара живет с мамой, а вот старшая Соня — в США. Но в феврале звезда смогла повидать дочку, так как с гастролями приезжала в Лос-Анджелес.

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Из-за закрытого образа жизни Веры часто появляются слухи о ее разладе в отношениях с супругом. В прошлом году певице не раз приходилось комментировать сплетни о том, что композитор ей изменяет. Однако свой день рождения она отметила в Италии вместе с ним и семьей. А сейчас артистка находится на карантине дома из-за пандемии коронавируса. Компанию артистке, конечно, составляет Меладзе.

Совсем недавно Брежнева поведала, что любит слушать, как возлюбленный играет на пианино по утрам, когда она просыпается. Похоже, что во время очередного музицирования певица и запечатлела своего мужа. Она опубликовала видео, на котором Константин наигрывает мелодию, сидя в футболке с принтом. «Здравствуйте, чем занимаетесь?» — кокетливо спросила артистка. «Ерундой», — ответил Меладзе и засмеялся. Девушка тоже не смогла сдержать хохот.

Поклонники были рады видеть Константина счастливым. Они отметили, что он прекрасно выглядит. «Такой добрый взгляд», «У Константина классное чувство юмора», «Какое милое видео, Верочка, восхищаюсь вашей парой!», «Такой счастливый», «Какая теплая улыбка и внутренний свет», «А какими глазами смотрит», «Какие же счастливые», «Для любимый Веры Константин сделал эксклюзивный концерт», «Такие хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.