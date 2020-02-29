Воссоединение: Брежнева встретилась со старшей дочерью Соней в Лос-Анджелесе

Певица отправилась в тур по США, но не упустила возможности, чтобы повидаться с наследницей.

Вера Брежнева, как известно, состоит в браке с Константином Меладзе. У влюбленных нет общих детей, но есть наследники от прошлых отношений. Сейчас артистка живет с десятилетней дочкой Сарой. Также у нее есть старшая дочь Соня, которая живет и учится в США. Обычно они видятся нечасто. Последние несколько месяцев артистка много гастролировала, а отпуск и свой день рождения она провела на курорте в Италии с семьей.

Теперь у Веры выдалась возможность воссоединиться со своей старшей наследницей. Она накануне уехала в Америку на гастроли. Певица поделилась первыми снимками из Лос-Анджелеса. Для перелета она выбрала уютный и стильный спортивный костюм пастельного цвета.

Артистка переживает за свое здоровье, поэтому надела маску на лицо. Перед концертом она встретилась с дочкой. В соцсети Брежнева опубликовала свежее фото своей 18-летней наследницы.

В кадре блондинка в джинсах и топе с нежностью смотрит в камеру. Многие поклонники вновь поразились тому, как сильно она похожа на знаменитую маму.

«Лос-Анджелес встретил громкими аплодисментами, горящими глазами и теплыми объятиями. 28 часов без сна. Пошла спать», — поделилась певица. Она отправилась отдыхать перед поездкой в Сан-Франциско. Теме временем фанаты Веры в США стали публиковать видео с ее выступления. Они остались в восторге от ее нового хита «Хорошие новости».