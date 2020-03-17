«Теперь дома»: Брежнева скрыла фигуру в толстовке и трениках оливкового цвета

Вера Брежнева провела больше месяца на гастролях. Она побывала в США и Канаде. Певица смогла увидеться со старшей дочкой Соней, которая проживает Лос-Анджелесе. Потом артистка едва находила время на сон между перелетами. В Чикаго девушка успела погулять по городу в стильном весеннем аутфите. Уже после концертов в Майами и Нью-Йорке она вернулась в Россию. Ей удалось добраться до дома до закрытия границ в связи с коронавирусом.

В соцсети Вера опубликовала снимок, сделанный в уборной аэропорта. В кадре она предстала в медицинской маске, которую подобрала в тон наряда. Для путешествия певица выбрала футболку любимого цвета, а также толстовку и объемные треники в тон. Ранее артистка признавалась, что оливковый или цвет слоновой кости — ее любимые. Без макияжа и с распущенными волосами она позировала перед зеркалом.

Модный и удобный монохромный наряд идеально походит для путешествий. Подобный выбор делают многие звезды, когда отправляются в длительную поездку, например Мария Горбань или Анна Седокова.

«Карантин — для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками», — написала артистка.

Девушка подтвердила, что находится на карантине. Она также отметила, что еще в феврале забрала из Италии свою дочь Сару. Поклонники восхитись ее уютным образом и попросили беречь себя. «Крутышка, все в едином стиле, гармония везде», «Вера, а тебе идет образ бандитки», «Вы в маске, и это правильно», — прокомментировали пост подписчики.