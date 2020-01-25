ЗВЕЗДЫ

Брежнева сняла «зажигательные» танцы младшей дочери под хиты любимого певца

Певица устроила себе отдых в кругу семьи.

Брежнева сняла «зажигательные» танцы младшей дочери под хиты любимого певца
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com/

Вера Брежнева в прошлом году не раз оказывалась героиней светских хроник, а все из-за того, что мужу певицы Константину Меладзе приписывали романы на стороне.

Сама артистка только смеялась над сплетнями, но ситуация обострилась, когда она удалила все совместные фото с возлюбленным. Однако в наступлением нового года свой отпуск звезда провела с мужем и дочками, показав трогательные семейные кадры и развеяв слухи о скором разводе.

Недавно Вера вернулась домой из отпуска. Перед первым выходом в свет за последние недели она провела время с младшей дочкой Сарой. Жена Меладзе с юмором отметила, что 18 дней не летала на самолете. По ее словам, этот опыт стал для нее новым и очень приятным. Это событие звездная мама отпраздновала, включив запись концерта любимого исполнителя — Monatik.

Примечательно, что под хиты украинского певца стала зажигательно танцевать наследница Брежневой. Артистка сняла на видео, как двигается под музыку Сара. К слову, девочка не скрывает, что тоже любит творчество Дмитрия Монатика.

Вера не растерялась и в шутливой форме попросила своего коллегу пристроить дочку в будущем на работу в свой танцевальный коллектив. «Дима, если будешь расширять свой балет, обрати внимание», — шутливо заметила Брежнева.

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. Им редко удается увидеть близких звезды в домашней обстановке.

Отметим, что накануне Брежнева появилась на премии «Золотой орел». Она вышла в свет в черном платье с пикантным разрезом, чем привлекла к себе внимание. Певица появилась на публике в одиночестве. Напомним, что артистки подрастает дочка Соня от первого гражданского мужа Виталия Войченко, а Сара была рождена от бизнесмена Михаила Кипермана. С Меладзе у девушки нет общих наследников.

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Вера БрежневаЗвездные детизвездные семьи
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Брежнева сняла «зажигательные» танцы младшей дочери под хиты любимого певца
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