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«И снова на Первом»: Шепелев отреагировал на шутку Урганта о его голом фото

Куда ушел работать телеведущий, пока неизвестно.

«И снова на Первом»: Шепелев отреагировал на шутку Урганта о его голом фото
Дмитрий Шепелев пока что отдыхает от работы и занимается воспитанием сына. Фото: Global Look Press

На днях прошла новость о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в Сеть обнаженное фото. Это был снимок из душа, на котором, собственно, был виден только силуэт мужчины за запотевшим стеклом. Однако, бывшие коллеги звезды с Перового канала не прошли мимо этой «инсталляции» и решили высмеять ее в передаче «Вечерний Ургант». Выпуск с шуткой про голого Шепелева вышел в эфир 13 марта. Спустя четыре дня ведущий отреагировал на него.

«Ну вот, стоило раздеться — и снова на Первом», — иронично прокомментировал Дмитрий.

Напомним, в феврале 2020 года ведущий неожиданно объявил, что уходит с Первого канала, хотя до этого с удовольствием рассказывал, как приглашение Константина Эрнста в эту компанию круто поменяло его жизнь. У передачи «На самом деле» уже появилось новое лицо, а вот куда ушел работать Шепелев, пока не ясно.

В комментариях под видео «Вечернего Урганта» поклонники Дмитрия наперебой задают вопрос, где теперь его можно будет увидеть, но мужчина хранит молчание.

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