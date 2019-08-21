Шепелев рассказал о судьбоносном звонке Эрнста десятилетней давности

Телеведущий и гражданский супруг скончавшейся в 2015 году от рака мозга певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал, что уже прошло почти десять лет, как он перебрался в Москву. За это время он стал известным телеведущим, у которого есть своя армия поклонников.

Шепелев вспомнил, как в далеком 2009 году он разрывался по рабочим вопросам между Минском и Киевом. В какой-то момент, подустав от такого графика, он принял решение осесть в столице Украины и сосредоточиться на проектах в этом городе. Шепелев простился с родителями и поехал. В этот момент раздался звонок с неизвестного российского номера. Ему сообщили, что уже через сутки у него встреча с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. В итоге вместо Киева он оказался в Москве.

Он вспомнил, как на светском мероприятии один из промоутеров упал на колени перед редактором глянцевого журнала и выразил благодарность за возможность оказаться и работать в столице. Теперь позади десять лет Шепелева в Москве.

По его словам, за прошедшие десять лет было огромное количество самых разных событий. Как радостных, так и тревожных. Впечатлений точно бы, как он считает, хватило на несколько тихих жизней. При этом гражданский супруг Жанны Фриске считает, что самое интересное в его судьбе только начинается. Он с оптимизмом смотрит в будущее.