«Стало интересно»: вышел первый выпуск передачи «На самом деле» с новым ведущим

Еще в конце января появились слухи, что Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала. Первое время ведущий хранил молчание, но спустя месяц было официально объявлено, что бывший гражданский муж Жанны Фриске покидает канал и больше не будет вести шоу «На самом деле». Шепелева во время последних съемок зрители в студии проводили аплодисментами. Он сразу уехал в отпуск, решив отдохнуть на горнолыжном курорте.

Как стало позже известно, место ведущего на шоу, где гости подвергаются проверке на детекторе лжи, занял Тимур Еремеев. Несколько лет назад актер прославился на всю страну, когда пытался доказать родство со Спартаком Мишулиным. Несмотря на несколько положительных результатов ДНК-тестов, суд не признал его внебрачным сыном артиста. Также он не смог подружиться и с дочерью певца Кариной Мишулиной.

10 марта вышел первый выпуск передачи «На самом деле» с новым ведущим. Темой выпуска стало жестокое убийство жителя Нижегородской области Алексея Симакова. В редакцию обратился 17-летний Никита Спиричкин, который заявил, что стал свидетелем убийства, и назвал имя убийцы. Во время беседы с экспертами молодой человек рассказал, как вместе с другими ребятами избил Симакова. Он заверил, что виноват в смерти мужчины Даниил Алешин. Однако проверка на полиграфе показала, что он врет. Более того, Алешина запугивают, поэтому он боится говорить правду.

Вскоре в соцсетях зрители стали активно обсуждать нового ведущего. Одним понравилось, как ведет шоу Еремеев. Они отметили, что он задает правильные вопросы и не дает устраивает скандалы в студии. Другие посчитали, что Тимур чем-то даже похож на Шепелева и особой разницы в их работе они не увидели.

«Стало интересно», «Первый выпуск прошел хорошо, без лишней драмы, мне понравилось», «Опять одно и то же, даже лицо, как у Димы. Формат такой?», «Ну удачи, ведете хорошо, говорите по делу», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.

Ранее эксперты передачи поделились своими впечатлениями о работе с новым коллегой. «Как ведущий, Тимур имеет собственное справедливое „я“. Он эмоционально сопричастен героям и залу. В оценке людей и их поведения важна сердечная оценка, у Тимура это есть», — рассказал полиграфолог Роман Устюжанин. Эксперт-профайлер Сабина Пантус также заверила, что они сработаются с Еремеевым.