«Это взвешенное решение»: Шепелев прокомментировал свой уход с Первого канала

Дмитрий Шепелев уже не первый год ведет передачу «На самом деле» на Первом канале. Он был задействован и в других проектах. В прошлом году телеведущий обмолвился, что не совсем доволен своей работой. Он стал больше сил вкладывать в соцсети и начал вести шоу «Папки» на YouTube-канале. А не так давно появились слухи, что бывший гражданский супруг Жанны Фриске увольняется. Лишь спустя месяц после их возникновения, 18 февраля, он подтвердил эту информацию.

Шепелев отметил, что у него связано много хороших воспоминаний с работой на Первом, но по обоюдному решению он уходит со своего поста. Поклонники были удивлены таким новостям. Одни пожелали телеведущему успехов в дальнейшей карьере, а другие были раздосадованы известием о его уходе. По этой причине Дмитрий вышел на связь с подписчиками и прокомментировал свое решение.

«Ребят, всем привет! Я неожиданно для себя стал ньюсмейкером сегодня. Я хочу сказать большое спасибо за добрые слова, за поддержку, за напутствия. Я очень признателен! Для меня это имеет большое значение. Послушайте, это взвешенное решение и безусловно не драма. Прислушиваюсь к себе и делаю то, что считаю правильным, чего и всем желаю! Так что все в полном порядке!», — высказался ведущий.

Дмитрий отметил, что некоторые посты пользователей Сети его забавляют. Особенно те, которые выглядят так, будто он ушел из жизни. «Это очень смешно! Я здесь, я на связи и любые перемены только к лучшему для всех! Обнимаю вас крепко», — добавил мужчина. Стоит отметить, что пока неизвестно, кто займет место Шепелева. Ранее появлялась версия, что ведущим «На самом деле» будет Дмитрий Нагиев. Теперь ходят слухи, что это место займет Тимур Еремеев, который считает себя внебрачным сыном Спартака Мишулина.