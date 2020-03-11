«А вот так?»: оголившийся Дмитрий Шепелев потроллил подписчиков

Дмитрий Шепелев недавно объявил, что уволился с места работы. Не один год он вел передачу «На самом деле».

Ведущий заверил, что решение было обдуманным и обоюдным. Сразу после последних съемок бывший гражданский муж Жанны Фриске уехал в отпуск. Он решил покататься на лыжах со своим сыном Платоном.

Тем временем 10 марта в эфир вышел первый выпуск «На самом деле» с новым ведущим, которым стал Тимур Еремеев. Многие зрители стали активно сравнивать его с Шепелевым. Одни заверили, что больше не будут смотреть ток-шоу, другим Тимур в новой роли очень понравился. Дискуссии образовались и в аккаунте Дмитрия.

Саш Шепелев намекнул, что скоро выйдет на новую работу. На снимке телеведущий в полуобнаженном виде читает книгу в постели.

«Я вообще думал, что будут обсуждать голого мужчину с книжкой. Но почему-то говорят про другое. Мне надо быть внимательнее к контенту», — заявил Шепелев, когда понял, что в комментариях идут обсуждения Еремеева.

Тогда ведущий решил потроллить подписчиков. Он опубликовал откровенное фото из душа, на котором позирует совершенно обнаженным. Тело Дмитрия скрыло лишь запотевшее стекло душевой кабины и листок пальмы.

«А вот так? Ну, давайте начинайте про нового ведущего, про программу, канал и всякое такое…» — написал он.

Поклонники оценили пикантный кадр, но перетянуть внимание на себя Шепелеву не удалось. Одни продолжили сожалеть, что он ушел, а другие снова сравнили его с Тимуром.