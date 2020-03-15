«Это не очень этично»: Пригожин осудил сотрудничество Наргиз и Дробыша

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ход своего коллеги Виктора Дробыша, взявшего под крыло певицу Наргиз. Напомним, звезда взрослого «Голоса», раскрутилась благодаря сотрудничеству с композитором Максимом Фадеевым, но в прошлом году эти двое музыкантов разругались, устроив громкий скандал. В итоге Наргиз осталась без песен, написанных Фадеевым, и отправилась в свободное концертное плавание. Но несколько дней назад, что известно, что артистка заключила контракт с новым продюсером.

Пригожин этот союз не одобрил. Он вообще достаточно негативно относится к Наргиз из-за тех высказываний, что она позволила себе в адрес помогавшего ей Фадеева.

«Подбирать за другими продюсерами — это не очень этично. Даже не эстетично», — цитирует мужа Валерии издание StarHit.

По его мнению, Виктор Дробыш — самодостаточный музыкант с большим количеством достойных хитов и не должен был брать скандальную певицу под свою опеку.

Однако, как уже известно, новый продюсер Наргиз обсудил свое решение с Максом Фадеевым, и они пришли к общему знаменателю. Сама певица рада тому, что в новом дуэте она не обременена кабальными условиями контракта.