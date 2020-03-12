«Решили делить по справедливости»: Наргиз впервые прокомментировала контракт с Дробышем

Наргиз дала первый официальный комментарий по поводу заключения контракта с Виктором Дробышем. Певица подтвердила, что они действительно заключили деловое соглашение. Ранее эта информация фигурировала на просторах интернета исключительно в качестве слухов.

Как сообщила «Комсомольская правда», артистка и продюсер сошлись на концерте Николая Носкова, на котором пригласил Наргиз выступить Дробыш. Изначально деловых планов друг на друга у музыкальных деятелей не было, но во время подготовки к выступлению оба поняли, что живут и творчески реализуются они на одной волне.

«Тут-то и решили: как было бы замечательно, попробовать создать что-то вместе. Материал для новых начинаний просто стал литься как из рога изобилия. Что же касается прав, мы решили делить все по справедливости», — рассказала певица.

Прежде, чем подписать бумаги с Закировой, Виктор связался с Максимом Фадеевым и уточнил, не будет ли тот возражать. Бывший руководитель певицы дал Дробышу свое благословение.