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Наргиз обвинила Фадеева в том, что он скрывал доходы от ее концертов

По словам певицы, Ольга Серябкина выживает талантливых артистов из окружения продюсера.

Наргиз обвинила Фадеева в том, что он скрывал доходы от ее концертов
Наргиз/instagram.com/nargizzakirova_official/

Продолжением скандальной истории, связанной с разрывом творческого тандема продюсера и композитора Максима Фадеева и певицы Наргиз Закировой стало интервью YouTube каналу «А поговорить?» Ирине Шихман.

Фадеев в одностороннем порядке расторг контракт с 48-летней Наргиз, работавшей под его крылом в продюсерском центре MALFA. Результатом стало то, что певица больше не имеет права исполнять свои песни.

В 45-минутном интервью Закирова подробно освятила свою версию кризиса. Она призналась, что проблемы с Фадеевым и его командой у нее начались в самом начале. Никто не заботился о пиар-стороне работы певицы, для нее не устраивали интервью, не пускали на ТВ-эфиры, а гастроли, по словам Наргиз, проходили в одних и тех же маленьких городах.

О том, что у нее состоится большой концерт на одной из крупных столичных площадок, Наргиз узнала от постороннего человека, а не от продюсера. В результате она решила сама организовать выступление, потратив на организацию собственные 1,5 миллиона рублей. Вместо запланированных 3000 билетов было продано 5000. По подсчетам Наргиз, выручка должна была составить 7 миллионов рублей, но руководство лейбла озвучила сумму в миллион, Наргиз заплатили 750 тысяч рублей.

Певице также не понравилось, что на состоявшемся этим летом фестивале «Жара» ее выступление без согласования было заявлено в день под условным названием «Хиты 90-х», хотя она собиралась исполнять новую композицию. Закирова не стала сдерживать накипевший гнев. Узнав о возмущении своей подопечной, Фадеев расторг контракт.

Кроме того, Наргиз упомянула об особом положении в продюсерском центре Ольги Серябкиной, которая, по словам Закировой, стремится быть примой и выживает талантливых артистов.
Тем не менее Наргиз призналась, что не держит зла на Максима и по-прежнему считает его гением.

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Максим ФадеевНаргизОльга Серябкина

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Наргиз обвинила Фадеева в том, что он скрывал доходы от ее концертов
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