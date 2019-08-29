Наргиз обвинила Фадеева в том, что он скрывал доходы от ее концертов

Продолжением скандальной истории, связанной с разрывом творческого тандема продюсера и композитора Максима Фадеева и певицы Наргиз Закировой стало интервью YouTube каналу «А поговорить?» Ирине Шихман.

Фадеев в одностороннем порядке расторг контракт с 48-летней Наргиз, работавшей под его крылом в продюсерском центре MALFA. Результатом стало то, что певица больше не имеет права исполнять свои песни.

В 45-минутном интервью Закирова подробно освятила свою версию кризиса. Она призналась, что проблемы с Фадеевым и его командой у нее начались в самом начале. Никто не заботился о пиар-стороне работы певицы, для нее не устраивали интервью, не пускали на ТВ-эфиры, а гастроли, по словам Наргиз, проходили в одних и тех же маленьких городах.

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О том, что у нее состоится большой концерт на одной из крупных столичных площадок, Наргиз узнала от постороннего человека, а не от продюсера. В результате она решила сама организовать выступление, потратив на организацию собственные 1,5 миллиона рублей. Вместо запланированных 3000 билетов было продано 5000. По подсчетам Наргиз, выручка должна была составить 7 миллионов рублей, но руководство лейбла озвучила сумму в миллион, Наргиз заплатили 750 тысяч рублей.

Певице также не понравилось, что на состоявшемся этим летом фестивале «Жара» ее выступление без согласования было заявлено в день под условным названием «Хиты 90-х», хотя она собиралась исполнять новую композицию. Закирова не стала сдерживать накипевший гнев. Узнав о возмущении своей подопечной, Фадеев расторг контракт.

Кроме того, Наргиз упомянула об особом положении в продюсерском центре Ольги Серябкиной, которая, по словам Закировой, стремится быть примой и выживает талантливых артистов.

Тем не менее Наргиз призналась, что не держит зла на Максима и по-прежнему считает его гением.