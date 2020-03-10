«Давай попробуем»: Наргиз начала сотрудничать с продюсерским центром Дробыша

Наргиз Закирова начала сотрудничать с продюсерским центром Виктора Дробыша. Таким образом, певица стала седьмым исполнителем, который примкнул к команде опытного композитора. Отметим, что с Дробышем уже много лет успешно работают Стас Пьеха, Слава и группа «Чили».

На днях Наргиз дала первое интервью в качестве члена музыкальной команды. В студии проекта «Формула любви» она рассказала, что достаточно быстро нашла общий язык с Виктором. Первый разговор состоялся между ними на дружеской ноте, что Закирову сразу покорило.

больше по теме Последствия популярности: Наргиз пригласила Крида на чашечку кофе В новом выпуске шоу Comment Out Егор Крид проявил себя галантным кавалером.

«Когда я пришла к Дробышу впервые, между нами не было официоза. Не было там всяких этих: «Я продюсер, ты артистка, давай мы сейчас тут с тобой подпишем… Импонировало, что не было этого всего. Он мне просто сказал: «Наргиз, давай попробуем», — передает ее слова Telegram-канал «Только никому».

Стоит отметить, что ни Наргиз, ни сам Дробыш официально и публично о сотрудничестве пока не заявили. В социальных сетях тем временем предполагают: Наргиз, судя по всему, решила дать музыкально-партнерским отношениям еще один шанс после одиночного плавания и громкого расставания с Максимом Фадеевым.