Возвращение в Канаду: принц Гарри воссоединился с женой и 10-месячным сыном

Принц Гарри в этом году отпразднует вторую годовщину со дня свадьбы с Меган Маркл. За такой небольшой срок в жизни сына принцессы Дианы много изменилось. Он впервые стал отцом. Возлюбленная подарила ему сына Арчи. А не так давно рыжеволосый принц решился на смелый шаг — он отказался от королевских обязанностей. Уже 1 апреля внук королевы Елизаветы II и его жена станут свободными людьми.

В начале марта Меган впервые за несколько месяцев приехала в Лондон. Она несколько раз вышла в свет с мужем. Супруги посетили ряд светских мероприятий и в последний раз появились на публике с членами королевской семьи на официальном мероприятии. Многие заметили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон были холодны с родственниками. Возможно, что не дождавшись поддержки со стороны родных, пара решила вернуться в Канаду. После прощального ужина уехала из Лондона Маркл, а спустя несколько дней за ней последовал и принц Гарри.

Он был запечен в аэропорту канадского города Виктория. Внука королевы сопровождала служба безопасности. Отметим, что в пара оставила сына Арчи в Торонто под присмотром нянь и охраны. Это стало одной из причин, почему они не стали задерживаться в Великобритании. Теперь семья снова воссоединилась. Напомним, что наследнику супругов всего 10 месяцев, поэтому ему нужна забота родителей.

Добавим, что с этого момента у герцога и герцогини Сассекских начала новая глава в жизни. Влюбленные завершили все официальные визиты в качестве членов королевской семьи. Теперь они могут заняться любым родом деятельности. Однако пока Маркл полностью посвятила себя материнству. По данным зарубежных изданий, она гуляет по лесу с сыном рядом с домом. Во время таких прогулок девушка без стеснения общается с прохожими и ведет себя приветливо.